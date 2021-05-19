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Стало известно о задержании еще нескольких сотрудников TUT.by

19.05.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стало известно о задержании еще нескольких сотрудников TUT.by
Офис TUT.by / Еврорадио
Стало известно о задержании еще нескольких сотрудников TUT.by, которые не выходили на связь. По уточненной информации редакции портала, среди задержанных:

- заместитель главного бухгалтера Мария Новик;

- заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко;

- менеджер Андрей Авдеев.

Ранее сообщалось, что задержаны:

- редактор Ольга Лойко;

- журналистка Елена Толкачева;

- главный редактор Марина Золотова;

- гендиректор Людмила Чекина;

- главный бухгалтер Анжела Асад;

- заместитель директора Ирина Рыбалко;

- главный инженер Алла Лопатко;

- юрист Екатерина Ткаченко.

По-прежнему нет никаких сведений об вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской. 18 мая после гипертонического криза ей оказали помощь в 1-й минской клинике и выписали. С тех пор с ней нет связи.
 
 
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По-прежнему нет никаких сведений об вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской.
 
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