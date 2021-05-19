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Стало известно о задержании еще нескольких сотрудников TUT.by
Источник материала: UDF
Офис TUT.by / Еврорадио
- заместитель главного бухгалтера Мария Новик;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко;
- менеджер Андрей Авдеев.
Ранее сообщалось, что задержаны:
- редактор Ольга Лойко;
- журналистка Елена Толкачева;
- главный редактор Марина Золотова;
- гендиректор Людмила Чекина;
- главный бухгалтер Анжела Асад;
- заместитель директора Ирина Рыбалко;
- главный инженер Алла Лопатко;
- юрист Екатерина Ткаченко.
По-прежнему нет никаких сведений об вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской. 18 мая после гипертонического криза ей оказали помощь в 1-й минской клинике и выписали. С тех пор с ней нет связи.
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По-прежнему нет никаких сведений об вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской.
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