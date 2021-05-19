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Офис TUT.by / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно о задержании еще нескольких сотрудников TUT.by По-прежнему нет никаких сведений об вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской.

- заместитель главного бухгалтера- заместитель генерального директора по техническим вопросам- менеджерРанее сообщалось, что задержаны:- редактор- журналистка- главный редактор- гендиректор- главный бухгалтер- заместитель директора- главный инженер- юристПо-прежнему нет никаких сведений об вдове Юрия Зиссера. 18 мая после гипертонического криза ей оказали помощь в 1-й минской клинике и выписали. С тех пор с ней нет связи.