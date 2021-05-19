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Марина Золотова. Фото: «Радыё Свабода»

«Моя Марина для меня самая выдающаяся белоруска, которую я знаю», — говорит Василий Кишкурно.

«Много лет у меня был такой странный вопрос: ну как это может быть в нашей ситуации, что правда на поверхности? Это тот вопрос, с которым я живу много-много лет».

«Я знаю, что бы дальше ни было, как бы ни складывалась моя или Маринина судьба дальше, я знаю: это не напрасно. Знаю, что мы — белорусы, которые любят свою родину, любят свою страну, своих людей, свой народ. И я знаю, что Марина и ее команда — они с народом и со своей страной».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Муж Марины Золотовой: Для меня она самая выдающаяся белоруска «И я знаю, что Марина и ее команда — они с народом и со своей страной...»

Он рассказал, что адвоката кне пустили, мол, пока не будет следственных действий. Насколько понял муж, она в статусе подозреваемой. Золотовой сказали, что ее отвезут на Окрестина.