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Муж Марины Золотовой: Для меня она самая выдающаяся белоруска

19.05.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Муж Марины Золотовой: Для меня она самая выдающаяся белоруска
Марина Золотова. Фото: «Радыё Свабода»
Муж главного редактора Tut.by Марины Золотовой Василий Кишкурно рассказал об обыске, задержании жены и ситуации вокруг Tut.by.

Он рассказал, что адвоката к Марине Золотовой не пустили, мол, пока не будет следственных действий. Насколько понял муж, она в статусе подозреваемой. Золотовой сказали, что ее отвезут на Окрестина.

«Моя Марина для меня самая выдающаяся белоруска, которую я знаю», — говорит Василий Кишкурно.


«Много лет у меня был такой странный вопрос: ну как это может быть в нашей ситуации, что правда на поверхности? Это тот вопрос, с которым я живу много-много лет».


«Я знаю, что бы дальше ни было, как бы ни складывалась моя или Маринина судьба дальше, я знаю: это не напрасно. Знаю, что мы — белорусы, которые любят свою родину, любят свою страну, своих людей, свой народ. И я знаю, что Марина и ее команда — они с народом и со своей страной».


Муж Марыны Золатавай — пра напад на Tut.by
 
 
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«И я знаю, что Марина и ее команда — они с народом и со своей страной...»
 
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