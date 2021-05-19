|
Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в легендарных «Приключениях Буратино»
Источник материала: UDF
Татьяна Проценко. Фото: kino-teatr.ru
Об этом
«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.
Дата и место прощания пока неизвестны.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.
Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она почти три года боролась с раком.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)