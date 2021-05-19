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Татьяна Проценко. Фото: kino-teatr.ru

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в легендарных «Приключениях Буратино» Она почти три года боролась с раком.

Об этомсообщил ее муж, актер и журналистДата и место прощания пока неизвестны.родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.