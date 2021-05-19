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Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в легендарных «Приключениях Буратино»

19.05.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в легендарных «Приключениях Буратино»
Татьяна Проценко. Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино».

Об этом РБК сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.


Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.
 
 
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