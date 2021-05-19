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Приговор дня. 11 лет получил водитель БМВ за события августа

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Такой приговор вынес суд 25-летнему Тихону Осипову, который наехал на пятерых силовиков.

Приговор дня. 11 лет получил водитель БМВ за события августа

Фото TUT.BY

25-летний мужчина 11 августа прошлого года проехал сквозь ряд силовиков, сбив пятерых. На следующий день он заявил об угоне автомобиля.

Суд признал его виновным в покушении на убийство (10 лет лишения свободы), в участии в массовых беспорядках (4 года), в доносе (1 год). По совокупности — 11 лет колонии усиленного режима, сообщает Правозащитный центр Вясна.

Вел процесс судья Петр Орлов.

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Такой приговор вынес суд 25-летнему Тихону Осипову, который наехал на пятерых силовиков.
 
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