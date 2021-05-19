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Приговор дня. 11 лет получил водитель БМВ за события августа
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такой приговор вынес суд 25-летнему Тихону Осипову, который наехал на пятерых силовиков.
Фото TUT.BY
25-летний мужчина 11 августа прошлого года проехал сквозь ряд силовиков, сбив пятерых. На следующий день он заявил об угоне автомобиля.
Суд признал его виновным в покушении на убийство (10 лет лишения свободы), в участии в массовых беспорядках (4 года), в доносе (1 год). По совокупности — 11 лет колонии усиленного режима, сообщает Правозащитный центр
Вел процесс судья Петр Орлов.
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Такой приговор вынес суд 25-летнему Тихону Осипову, который наехал на пятерых силовиков.
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