Приговор дня. 11 лет получил водитель БМВ за события августа

Источник материала: Салiдарнасць

Такой приговор вынес суд 25-летнему Тихону Осипову, который наехал на пятерых силовиков.





Фото TUT.BY

25-летний мужчина 11 августа прошлого года проехал сквозь ряд силовиков, сбив пятерых. На следующий день он заявил об угоне автомобиля.

Суд признал его виновным в покушении на убийство (10 лет лишения свободы), в участии в массовых беспорядках (4 года), в доносе (1 год). По совокупности — 11 лет колонии усиленного режима, сообщает Правозащитный центр Вясна .

Вел процесс судья Петр Орлов.

«Умысла на убийство у меня не было». В суде допросили сбившего силовиков водителя BMW