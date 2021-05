Дачка Юліі Чарняўскай лічыць, што яе маці ўлады ўтрымліваюць як закладніка

Источник материала: Свабода

У Яўгеніі Чарняўскай ёсьць здагадка, што маці знаходзіцца ў СІЗА КДБ, піша яна ў Фэйсбуку, але адвакатцы адмовіліся даць канкрэтную інфармацыю. Усе, хто бачыў Юлію Чарняўскую ў апошнія суткі, на сувязь не выходзяць.

«Відавочна, нешта падпісалі і ня маюць права даваць ніякіх дэталяў, і вельмі запалоханыя, бо акрамя „мама ў парадку“, ніякай інфармацыі мне ці бабулі не паступала».

Таксама дачка ня ведае, дзе маці правяла ноч, у якім стане яе здароўе цяпер. Юлія Чарняўская — інвалід, апошнія 10 гадоў пакутуе на моцны боль у хрыбетніку і нагах.

«Большую частку дня яна праводзіць лежачы ў ложку, працуе таксама лежачы за ноўтбукам, бо сядзець і хадзіць ёй вельмі балюча. Таксама ў яе сур’ёзныя праблемы з сэрцам, і па сьведчаньнях відавочцаў, учора яна перанесла гіпэртанічны крыз, пасьля чаго была дастаўлена ў лякарню пад канвоем, і пад канвоем жа была выпісана».

