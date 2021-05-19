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Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

19.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Актриса Татьяна Проценко, которая исполнила роль Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53-х лет, пишет РИА Новости со ссылкой на супруга артистки Алексея Войтюка.

Причина смерти – онкозаболевание.

Татьяна Проценко запомнилась зрителям по роли Мальвины. Также она была актрисой дубляжа в фильмах «Ла-Ла Ленд» и «Дом напротив».

ФОТО: kino-teatr.ru
 


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Актриса Татьяна Проценко, которая исполнила роль Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53-х лет, пишет РИА Новости со ссылкой на...
 
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