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Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Источник материала: ОНТ
Актриса Татьяна Проценко, которая исполнила роль Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53-х лет,
Причина смерти – онкозаболевание.
Татьяна Проценко запомнилась зрителям по роли Мальвины. Также она была актрисой дубляжа в фильмах «Ла-Ла Ленд» и «Дом напротив».
ФОТО: kino-teatr.ru
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Актриса Татьяна Проценко, которая исполнила роль Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53-х лет, пишет РИА Новости со ссылкой на...
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