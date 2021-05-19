В РНПЦ «Мать и дитя» делают дорогостоящий укол ребенку со спинальной мышечной атрофией

Источник материала: ОНТ

В РНПЦ «Мать и дитя» специалисты вводят девочке генное лекарственное средство «Золгенсма» для лечения детей со СМА, сообщили в Минздраве.

По словам директора РНПЦ Сергея Васильева, в 2020 году по инициативе Министерства здравоохранения шестерых белорусских детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия включили в глобальную программу управляемого доступа AVXS-101, позволяющую бесплатно получить препарат «Золгенсма».

Это уже четвертый ребенок, который получает возможность такого лечения. Пациентов выбирают методом рандомизации.

ФОТО: БЕЛТА

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