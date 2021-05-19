|
В РНПЦ «Мать и дитя» делают дорогостоящий укол ребенку со спинальной мышечной атрофией
Источник материала: ОНТ
В РНПЦ «Мать и дитя» специалисты вводят девочке генное лекарственное средство «Золгенсма» для лечения детей со СМА,
По словам директора РНПЦ Сергея Васильева, в 2020 году по инициативе Министерства здравоохранения шестерых белорусских детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия включили в глобальную программу управляемого доступа AVXS-101, позволяющую бесплатно получить препарат «Золгенсма».
Это уже четвертый ребенок, который получает возможность такого лечения. Пациентов выбирают методом рандомизации.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В РНПЦ «Мать и дитя» специалисты вводят девочке генное лекарственное средство «Золгенсма» для лечения детей со СМА, сообщили в Минздраве. По словам директора...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)