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В РНПЦ «Мать и дитя» делают дорогостоящий укол ребенку со спинальной мышечной атрофией

19.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В РНПЦ «Мать и дитя» делают дорогостоящий укол ребенку со спинальной мышечной атрофией

В РНПЦ «Мать и дитя» специалисты вводят девочке генное лекарственное средство «Золгенсма» для лечения детей со СМА, сообщили в Минздраве. 

По словам директора РНПЦ Сергея Васильева, в 2020 году по инициативе Министерства здравоохранения шестерых белорусских детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия включили в глобальную программу управляемого доступа AVXS-101, позволяющую бесплатно получить препарат «Золгенсма». 

Это уже четвертый ребенок, который получает возможность такого лечения. Пациентов выбирают методом рандомизации. 

ФОТО: БЕЛТА

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В РНПЦ «Мать и дитя» специалисты вводят девочке генное лекарственное средство «Золгенсма» для лечения детей со СМА, сообщили в Минздраве.  По словам директора...
 
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