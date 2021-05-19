Трагедия с разбившимся самолетом под Барановичами: погибли два летчика. Подробности

Источник материала: ОНТ

Военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение под Барановичами в среду, 19 мая. Причиной трагедии послужила техническая неисправность. В результате оба пилота погибли.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерство обороны Беларуси: «Выполняя учебно-тренировочные полеты, экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, однако слишком поздно. К сожалению, оба летчика погибли».

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