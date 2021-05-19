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Трагедия с разбившимся самолетом под Барановичами: погибли два летчика. Подробности
Источник материала: ОНТ
Военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение под Барановичами в среду, 19 мая. Причиной трагедии послужила техническая неисправность. В результате оба пилота погибли.
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Военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение под Барановичами в среду, 19 мая. Причиной трагедии послужила техническая неисправность. В...
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