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Трагедия с разбившимся самолетом под Барановичами: погибли два летчика. Подробности

19.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трагедия с разбившимся самолетом под Барановичами: погибли два летчика. Подробности

Военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение под Барановичами в среду, 19 мая. Причиной трагедии послужила техническая неисправность. В результате оба пилота погибли.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерство обороны Беларуси: «Выполняя учебно-тренировочные полеты, экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, однако слишком поздно. К сожалению, оба летчика погибли».

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Военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение под Барановичами в среду, 19 мая. Причиной трагедии послужила техническая неисправность. В...
 
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