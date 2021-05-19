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Курица на соли, отбивные в соевом соусе: 5 рецептов для ленивых, которые любят вкусно поесть!
Источник материала: ОНТ
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Тушеное в сметане куриное филе с помидорами и луком
Нарежьте 2 куриных филе и 2 средних помидора кубиками, луковицу – полукольцами. Положите все продукты в разогретую с растительным маслом сковороду, посолите и обжарьте до румяной курочки. Уменьшите огонь, добавьте немного воды и потушите 10 мин. Смешайте стакан сметаны с солью и перцем по вкусу, залейте мясо с овощами и тушите еще 5 мин. Очень вкусно и просто!
Сочные отбивные из свинины
Свинину для отбивных порежьте на стейки, толщиной примерно 1 см. Приправьте молотым перцем, обваляйте каждый стейк в крахмале, затем в соевом соусе и выкладывайте на разогретую с растительным масло сковороду. Обжарьте с каждой стороны до румяной корочки. Блюдо готовится максимум 15 мин., а мясо получается сочным и аппетитным.
Курица на соли
Разрежьте целую куриную тушку вдоль напополам, чтобы осталась часть с одним крылом, одной ножкой. Насыпьте на противень килограмм соли, разровняйте и положите на нее часть курицы плоской стороной. Запекайте в духовке 50 мин. при температуре 200 градусов. Попробуйте и убедитесь, что такой простой способ приготовления даёт превосходный результат. Мясо получается сочным, а корочка – хрустящей.
Картофель в духовке
Вымытый картофель с кожурой нарежьте кружочками, положите в глубокую миску, посолите, поперчите, полейте растительным маслом и перемешайте. Лук тоже нарежьте кружочками и разложите на противень. На каждый кружок лука положите кружок картофеля. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 50 мин. Такая ароматная картошечка хороша и без мяса!
Рыба, запеченная с брокколи
На пергамент для выпечки полейте несколько капель растительного масла. Положите 3-4 соцветия брокколи или цветной капусты, затем сверху выложите рыбное филе, посолите его, помажьте сметаной, поперчите и положите на него несколько веточек зелени. Заверните пергамент и отправляйте рыбу в духовку на 20 мин. при 180 градусах. Просто и очень вкусно. Попробуйте!
По материалам YouTube-канала
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Лень готовить, но хочется поесть вкусной домашней еды? Записывайте суперлегкие, а еще и бюджетные рецепты! Тушеное в сметане куриное филе с помидорами и луком...
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