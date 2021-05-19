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Модный обзор: как вписать новинки сезона в полноценные комплекты?
Источник материала: ОНТ
Модные блузы с широкой линий плеча и объемными рукавами всегда выглядят очень «ретро». Добавить современного настроения помогут классические прямые брюки.
Пижамный стиль не теряет актуальности. Блузу такого формата носите с обычными джинсами, а пижамные брюки – с классической рубашкой. Тогда образ не будет выглядеть слишком по-домашнему.
Также остаются актуальными платья в мелкий цветочный принт. Чтобы добавить образу изюминки, сочетайте в нем подобные платья с кедами или сандалиями. Туфли на каблуке здесь – плохой сосед: слишком предсказуемо и строго.
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Модные блузы с широкой линий плеча и объемными рукавами всегда выглядят очень «ретро». Добавить современного настроения помогут классические прямые брюки....
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