Сильные дожди: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 20 мая прогнозируются сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

20 мая в стране будет облачно с прояснениями. Дожди прогнозируются на большей части территории, в отдельных районах могут пройти грозы. Утром местами возможен небольшой туман. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, местами – 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7°C…+13°C, днем от +9°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу страны.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram