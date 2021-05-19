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Сильные дожди: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 20 мая прогнозируются сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
20 мая в стране будет облачно с прояснениями. Дожди прогнозируются на большей части территории, в отдельных районах могут пройти грозы. Утром местами возможен небольшой туман. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, местами – 15-18 м/с.
Ночью температура воздуха составит +7°C…+13°C, днем от +9°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу страны.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси 20 мая прогнозируются сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет. 20 мая в стране будет облачно с прояснениями. Дожди...
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