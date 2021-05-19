Мужчина помогал пенсионеру ремонтировать дом в Бресте и украл более $7,2 тыс.

Источник материала: ОНТ

Бресте и украл более $7,2 тыс." class="one-news__figure-img">

В Бресте мужчина украл у 72-летнего местного жителя более $7,2 тыс., когда помогал ему делать ремонт, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина узнал, где хранятся деньги пенсионера, и стал их красть.

Фигурант задержан. По его словам, большую часть похищенной суммы он потратил на личные нужды. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ФОТО: brest.mvd.gov.by





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