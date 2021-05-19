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Мужчина помогал пенсионеру ремонтировать дом в Бресте и украл более $7,2 тыс.
Источник материала: ОНТБресте и украл более $7,2 тыс." class="one-news__figure-img">
В Бресте мужчина украл у 72-летнего местного жителя более $7,2 тыс., когда помогал ему делать ремонт,
Мужчина узнал, где хранятся деньги пенсионера, и стал их красть.
Фигурант задержан. По его словам, большую часть похищенной суммы он потратил на личные нужды. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
ФОТО: brest.mvd.gov.by
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В Бресте мужчина украл у 72-летнего местного жителя более $7,2 тыс., когда помогал ему делать ремонт, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Мужчина узнал, где...
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