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В Китае неожиданно зашатался 300-метровый небоскреб

19.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае неожиданно зашатался 300-метровый небоскреб

В Китае 300-метровый небоскреб «навел панику»: 73-этажное здание сначала задрожало, а потом – накренилось. 


Люди в ужасе разбегались. Что испытывали те, кто был внутри или возле «взбунтовавшейся» высотки, трудно даже представить. Новое положение здания стало заметно невооруженным взглядом. Пока люди мчались на выход, опустела вся прилегающая территория. Этот небоскреб построили в 2000 году. Причина такого пугающего его поведения пока не ясна. 

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В Китае 300-метровый небоскреб «навел панику»: 73-этажное здание сначала задрожало, а потом – накренилось.  Люди в ужасе разбегались. Что испытывали те, кто был...
 
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