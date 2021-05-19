Мощная песчаная буря обрушилась на Пакистан: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

На Пакистан обрушилась мощная песчаная буря.

На людей с неба в буквальном смысле падали обломки крыш и обшивки зданий. Несколько человек погибли. Однако многие жители обрадовались такому изменению погоды, за которым пошел дождь. Ведь до этого в стране стояла сильная жара – выше 40 градусов по Цельсию.





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