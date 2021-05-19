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Девушка сделала фальшивую свадьбу, чтобы отомстить бывшему – и план сработал на ура. Почитайте, что было дальше!

19.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка сделала фальшивую свадьбу, чтобы отомстить бывшему – и план сработал на ура. Почитайте, что было дальше!

Необычную историю о том, как девушка решила проучить бывшего парня, опубликовал ridus.ru.

24-летняя Сара Вилард – жительница Франкфурта-на-Майне (Германия) – рассталась с парнем и очень переживала из-за этого. Она мечтала отомстить ему за причиненные страдания. В итоге Сара нашла необычный способ: девушка устроила фальшивую свадьбу.


Фото: instagram.com/stayfitwsarah 

Она арендовала роскошную виллу, пригласила всех друзей, наняла актера, который должен был сыграть роль жениха. Фейковое торжество состоялось через три месяца после расставания, девушка поделилась фотографиями в соцсетях. 


Фото: Jam Press/@sarahvilard


Фото: instagram.com/stayfitwsarah 

План сработал на ура. Бывший парень увидел в Instagram снимки с фальшивой свадьбы и сразу же написал Саре.

Как только девушка реализовала свою идею, она сразу же исключила бывшего из жизни – прогнала, когда он пришел к ней домой, а потом заблокировала во всех соцсетях, сделала свои аккаунты приватными и удалила все фото.

Знакомые и подписчики Сары удивились тому, что она потратила время и огромные деньги на фальшивую свадьбу. Однако девушка нисколько не жалеет, и считает, что это было очень весело.

Более 2 млн просмотров и тысячи комментариев собрал в TikTok ролик о фейковой свадьбе: «Как на счет медового месяца? Думаю, вам нужно организовать и его тоже», «Немного безумно, но все равно очень круто!», «Ваша фальшивая свадьба выглядит лучше, чем моя настоящая! Надо устроить себе еще одну».

Главное фото: instagram.com/stayfitwsarah



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Необычную историю о том, как девушка решила проучить бывшего парня, опубликовал ridus.ru. 24-летняя Сара Вилард – жительница Франкфурта-на-Майне (Германия) –...
 
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