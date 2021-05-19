Актеры, которые ненавидят свои звездные роли. А вы смотрели фильмы с их участием?

Источник материала: ОНТ

Начинающие актеры мечтают получить «ту самую роль», которая вознесет их на вершину голливудского олимпа и сделает любимцами публики. Для большинства это так и остается несбыточной мечтой, однако есть и те, кому судьба дарит шанс принять участие в громких проектах. Правда случается, что актеры спустя годы жалеют о своих звездных ролях и предпочли бы о них навсегда забыть. Вот некоторые из таких знаменитостей.

Шон Коннери



Фото: gazeta.ru

Джеймс Бонд – это уже не просто какой-то киногерой, а имя нарицательное. Многие десятилетия этот персонаж будоражит умы любителей историй про тайных агентов. Про легендарного Агента 007 снят не один фильм. За все время существования франшизы роль верного защитника британской короны примерили на себя многие известные голливудские актеры, однако все началось с Шона Коннери. Именно этот актер создал легендарный образ обольстительного и невероятно проницательного Джеймса Бонда, который не спеша расправлялся со своими врагами, попутно очаровывая красавиц. Несмотря на бешеную популярность, сам актер просто на дух не переносил своего персонажа, и в любом интервью заявлял, что с радостью прикончил бы его.

Кейт Уинслет



Фото: flomaster.info

Кажется, не осталось в мире человека, который хотя бы раз не смотрел «Титаник». Сцена на носу корабля стала культовой и одной из самых романтичных за всю историю существования кинематографа. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет благодаря своим ролям стали настоящими звездами, только в отличие от своего партнера актриса достаточно прохладно относится к данной киноленте. Дело в том, что Кейт устала от постоянных просьб со стороны поклонников оставить автограф на постере с обнаженной Роуз.

Марлон Брандо



Фото: style.rbc.ru

Все мы помним этого невероятно харизматичного актера по легендарной роли крестного отца итальянской мафии в одноименной трилогии Френсиса Форда Копполы. Однако до того, как Марлон поправился и «заматерел», он благодаря своей худощавости считался одним из самых обольстительных голливудских актеров. Ему досталась главная роль в экранизации пьесы «Трамвай «Желание»». Персонаж Марлона Брандо – Стенли Ковальски пользовался бешеной популярностью у женской половины Америки, что неимоверно бесило актера. Он заявлял, что его персонаж не достоин таких почестей, ведь тот являлся настоящим негодяем и алкоголиком, который постоянно избивал свою жену.

Роберт Паттинсон



Фото: okino.ua

Вампирская тематика до сих пор остается одной из наиболее актуальных тем в жанре фэнтези. Сколько фильмов было снято об этих обольстительных, могущественных и беспощадных детях ночи, просто не счесть. Сага «Сумерки», несмотря на большое количество негативных отзывов со стороны кинокритиков, до сих пор пользуется большой популярностью среди зрителей. Экранизация романов, рассказывающих о любви смертной девушки к вампиру, послужила отличным трамплином для карьеры исполнителей главных ролей. Несмотря на это, Роберт Паттинсон, который собственно и сыграл вампира, просто ненавидит свою роль. Актер не раз высказывался негативно в адрес книг Стефани Майер. По его мнению, они были недостойны публикации.





По материалам сайта ivi.ru

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