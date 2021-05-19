Военно-учебный самолет упал под Барановичами: оба летчика погибли

Источник материала: ОНТ

Под Барановичами разбился военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Во время выполнения учебно-тренировочного полета экипаж заметил техническую неисправность. Летчики начали уводить судно от населенного пункта, затем катапультировались. Сообщается, что оба пилота погибли.

МЧС ликвидировало последствия крушения самолета. К месту ЧП выехала комиссия Минобороны. Семьям погибших окажут помощь.

ФОТО: БЕЛТА

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