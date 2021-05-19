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Военно-учебный самолет упал под Барановичами: оба летчика погибли
Источник материала: ОНТ
Под Барановичами разбился военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130,
Во время выполнения учебно-тренировочного полета экипаж заметил техническую неисправность. Летчики начали уводить судно от населенного пункта, затем катапультировались. Сообщается, что оба пилота погибли.
МЧС ликвидировало последствия крушения самолета. К месту ЧП выехала комиссия Минобороны. Семьям погибших окажут помощь.
ФОТО: БЕЛТА
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Под Барановичами разбился военно-учебный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Во время выполнения...
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