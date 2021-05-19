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Чем может быть опасен кондиционер и как использовать его в жару? Объясняет специалист

19.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем может быть опасен кондиционер и как использовать его в жару? Объясняет специалист

Использование кондиционера в жаркую погоду может быть вредным для здоровья, рассказал эколог Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik

По словам специалиста, использование кондиционера может спровоцировать простуду. Если температура на улице ниже сорока градусов тепла, лучше включить обычный вентилятор и почаще проветривать помещение, рекомендует эколог. Так риск заболеть будет гораздо ниже.  

Если кондиционер все же используется, его следует почистить. Это должен сделать специалист. Также необходимо проветривать комнаты даже при использовании устройства.

ФОТО: pixabay


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Использование кондиционера в жаркую погоду может быть вредным для здоровья, рассказал эколог Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.  По словам специалиста,...
 
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