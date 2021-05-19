Чем может быть опасен кондиционер и как использовать его в жару? Объясняет специалист

Источник материала: ОНТ

Использование кондиционера в жаркую погоду может быть вредным для здоровья, рассказал эколог Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, использование кондиционера может спровоцировать простуду. Если температура на улице ниже сорока градусов тепла, лучше включить обычный вентилятор и почаще проветривать помещение, рекомендует эколог. Так риск заболеть будет гораздо ниже.

Если кондиционер все же используется, его следует почистить. Это должен сделать специалист. Также необходимо проветривать комнаты даже при использовании устройства.

ФОТО: pixabay





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