На многоэтажке в Минске появились надписи в поддержку TUT.BY. Коммунальщики не дремлют

blizko.by Здесь были нарисованы две цифры, — 97%, пять букв — TUT.BY, очевидно, в поддержку заблокированного вчера интернет-портала и бело-красно-белый флаг, пишет

На место в срочном порядке были вызваны коммунальщики, которые принялись закрашивать «крамолу».













Со дня президентских выборов, на которых по официальной версии ЦИК Беларуси уверенную победу одержал Александр Лукашенко, прошло девять месяцев.



