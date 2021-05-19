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На многоэтажке в Минске появились надписи в поддержку TUT.BY. Коммунальщики не дремлют
Источник материала: Партизан
На доме № 27 по Матусевича кто-то нарисовал граффити, идущие вразрез с официальной идеологией правящего в Беларуси режима.
Здесь были нарисованы две цифры, — 97%, пять букв — TUT.BY, очевидно, в поддержку заблокированного вчера интернет-портала и бело-красно-белый флаг, пишет
На место в срочном порядке были вызваны коммунальщики, которые принялись закрашивать «крамолу».
Со дня президентских выборов, на которых по официальной версии ЦИК Беларуси уверенную победу одержал Александр Лукашенко, прошло девять месяцев.
А тем временем в интернете продолжается сбор подписей под
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На доме № 27 по Матусевича кто-то нарисовал граффити, идущие вразрез с официальной идеологией правящего в Беларуси режима.
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