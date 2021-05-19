Политолог: Репрессии режима не имеют никаких границ

Крупнейший интернет-портал стран TUT.BY подвергся массированной зачистке.





Утром 18 мая в офисы TUT.BY, домой к ряду сотрудников с обысками пришли представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Позже многие редакторы, бухгалтеры, журналисты были задержаны.





КГК пояснил, что против должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).





Thinktanks.by адресовал свои вопросы руководителю аналитического центра «Стратегия» Валерию Карбалевичу. Что на самом деле стоит за атакой на TUT.BY?адресовал свои вопросы руководителю аналитического центра «Стратегия»





- Это означает дальнейший виток репрессий, которые распространяются на все новые и новые сектора гражданского общества. Он показывает, что репрессии не имеют никаких границ, а власти готовы ликвидировать самый известный независимый информационный ресурс в Беларуси.





- Как вам представляется дальнейшее развитие ситуации вокруг TUT.BY?





- Я думаю, что его ликвидируют как хозяйственный субъект и как информационный ресурс. Иначе не было бы никакого смысла начинать всю кампанию.





- Значит, TUT.BY стал первой ласточкой зачистки медийного поля?





- Не первой. Мы помним, что фактически ликвидированы бумажные издания в Беларуси, знаем, какие репрессии проводились против журналистов и в прошлом году, как сейчас проходят репрессии; отключение интернета, блокирование различных сайтов… Я бы не сказал, что это первая ласточка, скорее, самое крупное наступление.





- Надо понимать, на очереди другие крупные интернет-ресурсы?





- Логику властей просчитать сложно. Но у меня нет сомнений, что репрессий следует опасаться всем другим независимым медиа.





- Какую цель поставили перед собой власти? Чего в конечном итоге они добиваются?





- Не обязательно во всем происходящем есть цель, возможно, просто действует инстинкт, инстинкт защиты. Власти прекрасно понимают, что именно свободная информация является очень важным источником недоверия общества к режиму. Именно потеря власти на монополию привела к взрыву народного протеста в прошлом году.





Власти усвоили этот урок и продолжают видеть в независимых СМИ угрозу. А на угрозу как реагируют? Примерно так, как среагировали вчера – зачистить, закрыть и так далее. Такой инстинкт, такая иррациональная вещь, но в белорусских условиях она работает.





Если говорить о рациональных целях, власти не верят, что они полностью подавили протесты, не верят, что они полностью взяли ситуацию под контроль, опасаются, что она в любой момент может снова взорваться. Особенно с учетом предстоящих электоральных кампаний: референдума по Конституции, местных выборов, а после принятия могут последовать и еще какие-то выборы.





Власти очень хорошо помнят, чем закончилась электоральная кампания прошлого года. Поэтому они хотели бы сделать предстоящие электоральные кампании стерильными. Вот и взялись зачищать поле, где присутствует гражданское общество. Зачищать так, как они знают. Как они умеют. Н





аверное, они исходят из того, что необязательно все, кто пользовался TUT.BY, тут же побегут на телеграм-каналы. Кто-то пойдет, а часть, особенно люди, которые не слишком ориентируются в происходящем, для кого политика не представляет особой важности, просто поленятся целенаправленно искать информацию на других каналах.





Я так понимаю, и значительная часть их сторонников читали TUT.BY – эти люди наверняка не станут искать телеграм-каналы.





- Получится ли превратить Беларусь в стерильную страну к началу 2022 года? Уничтожить все носители альтернативного мнения?





- Это сложно сделать, потому что существуют телеграм-каналы, которые не поддаются блокированию. Россия попыталась заблокировать, но у нее ничего не получилось. Думаю, и Беларуси вряд ли удастся это сделать. Ограничить возможности оппонентов у властей может получиться, но полностью закрыть информационное пространство от альтернативной точки зрения не получится.





- Но ведь уничтожение крупнейшего независимого медиаресурса страны грозит окончательно захлопнуть дверь на Запад для официального Минска? Или эта дверь уже глухо закрыта?





- Я думаю, что она уже захлопнулась, и дальше по этому поводу власти не особенно волнуются. Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации конфликта с Западом. В этой ситуации белорусским властям уже терять нечего – реакция Запада в данной ситуации волнует меньше всего.