Юные патриоты: в странах СНГ сохраняют традиции пионерского движения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня – День пионерии . О том, какие есть детские организации в странах Содружества, – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Беларуси сохранили традиции, и сейчас в республиканской пионерской организации более 680 тысяч ребят. Младшие школьники – октябрята. Они носят значки в виде пятиконечной звезды с очертаниями Беларуси. Отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований принимают в пионеры торжественно. Например, в День государственного герба и флага. По традиции они носят галстуки двух цветов – красного и зеленого. Современные пионеры участвуют в экологических и образовательных проектах, помогают ветеранам и пожилым людям.

В Казахстане самая крупная молодежная организация – «Жас Отан». Сейчас в ее рядах 106 тысяч человек. Вступить в нее можно с 16 лет. Для этого претендент подает онлайн-заявление. Кандидатуру, как правило, утверждают. Поэтому уже сразу можно принимать участие в благотворительных акциях, массовых мероприятиях, продвижении актуальных вопросов молодежи на высокий уровень. В период пандемии «Жас Отан» помогает с раздачей продуктовых корзин и средств индивидуальной защиты.

Пионеры независимого Таджикистана. Так называют детей, которые вступили в организацию учащихся имени Исмоила Сомони. Главная задача объединения – воспитывать подрастающее поколение толерантным, трудолюбивым, отзывчивым, готовым к свершению добрых дел и помощи старшим. Стать пионерами могут учащиеся с 1-го по 11-й классы. Есть три ступени: «Ахторон» – для начальных классов, «Ворисони Сомониен» до 9 класса и «Сомониен» для старшеклассников. Принимают в пионеры раз в год 26 февраля – в день создания организации. Для лучших ребят церемонию проводят на мемориале Сомони в центре Душанбе. После клятвы в верности родине под барабанный бой ребятам повязывают галстуки цвета триколора.