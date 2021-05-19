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Фотофакт. На дороге Борисов — Березино рухнул мост
Источник материала: Навiны
ЧП случилось сегодня днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.
Как пишет
«На участке автодороги осуществляется ограничение проезда и организуется объездной путь через близлежащие населенные пункты», — отметили в МЧС.
Фото представлены читателями EX-PRESS.BY
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ЧП случилось сегодня днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.
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