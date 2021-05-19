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Фотофакт. На дороге Борисов — Березино рухнул мост

19.05.2021 16:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП случилось сегодня днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.

Фотофакт. На дороге Борисов — Березино рухнул мост

Как пишет ex-press.by, ссылаясь на очевидцев, рухнул мост через реку Рова, который не выдержал нагрузки от проезжающего по нему грузовика.

Фотофакт. На дороге Борисов — Березино рухнул мост

«На участке автодороги осуществляется ограничение проезда и организуется объездной путь через близлежащие населенные пункты», — отметили в МЧС.

 

Фото представлены читателями EX-PRESS.BY

 

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ЧП случилось сегодня днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.
 
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