Фотофакт. На дороге Борисов — Березино рухнул мост

ЧП случилось сегодня днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.





Как пишет ex-press.by , ссылаясь на очевидцев, рухнул мост через реку Рова, который не выдержал нагрузки от проезжающего по нему грузовика.





«На участке автодороги осуществляется ограничение проезда и организуется объездной путь через близлежащие населенные пункты», — отметили в МЧС.

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