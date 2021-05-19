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Страны ОДКБ заинтересованы в развитии отношений с третьими странами для поддержания мира в Евразии

19.05.2021 16:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы в развитии «дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организациями в деле поддержания мира и стабильности в регионе Евразии». Об этом говорится в заявлении, принятом 19 мая в Душанбе по итогам заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.

Страны ОДКБ заинтересованы в развитии отношений с третьими странами для поддержания мира в Евразии

В документе отмечено, что члены организации подтверждают готовность выстраивать такое сотрудничество «на основе общепризнанных норм и принципов международного права, отказа от конфронтации, разрешения мировых проблем исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с положениями и целями Устава ООН».

«Убеждены, что расширение связей, в том числе внешнеполитического взаимодействия, ОДКБ с третьими странами и международными организациями является одним из факторов укрепления региональной безопасности и стабильности, — говорится в заявлении. — Ситуация в этой сфере остается сложной с учетом остро стоящих угроз, прежде всего международного терроризма, наркотрафика и других трансграничных вызовов, региональных конфликтов. Очевидно, что эффективно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам можно лишь посредством консолидации международных усилий».

Министры иностранных дел стран — членов военно-политического блока напомнили, что 19 января этого года официально заработали механизмы предоставления статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при организации.

Эти механизмы дают третьим странам и международным организациям, которые разделяют цели и принципы ОДКБ и желают развивать контакты с организацией, «необходимую правовую основу для запуска процесса подключения к сотрудничеству с ОДКБ во взаимоприемлемом формате».

Главы МИД от имени своих государств предложили «воспользоваться открывающимися возможностями».

Государства — члены ОДКБ, согласно заявлению, готовы «развивать диалог и взаимодействие на внешнеполитическом треке» по вопросам международной и региональной безопасности, кризисного реагирования, военного сотрудничества, миротворчества, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечения информационной безопасности, противодействия организованной транснациональной преступности, в том числе незаконному производству и обороту наркотиков, незаконному обороту оружия, нелегальной миграции.

«Государства — члены ОДКБ заявляют также о своей готовности к налаживанию взаимодействия и в других согласованных областях, представляющих взаимный интерес», — подчеркнули главы МИД.

 

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