Прописка, взносы, бухучет. Для садоводческих товариществ пишут новый указ

В Беларуси разработан новый документ, который затронет всех дачников и членов правлений садоводческих товариществ.

Новый правовой акт о садоводческих товариществах заменит старый , который был принят 13 лет назад и уже устарел. И поскольку всю госполитику по использованию и охране земель в нашей стране определяет президент, то этот документ подготовлен тоже в виде указа.





А я после работы — домой, на дачу

Новый указ позволит белорусам переводить свои садовые домики в жилые дома с последующей регистрацией в них по месту жительства. То есть регистрироваться на даче как в городской квартире или деревенском доме.

Это действительно хорошая новость для тех, кто постоянно живет на дачах.

Вместе с тем такой перевод будет возможен, если дача становится жилым домом «в порядке, установленном жилищным законодательством для перевода нежилого помещения в жилое, при условии соответствия таких строений требованиям, определяемым Совмином».

Указ дает поручение правительству разработать и принять перечень требований к садовым домикам для их перевода в жилые дома. Причем этот перечень будет исчерпывающим. А значит, от дачников никто не будет требовать выполнения каких-либо еще «неписанных» условий.

Кстати, такая регистрация уже стала реальностью в России и Украине. В этих странах работа садоводческих товариществ организована схожим образом с Беларусью.

Был дачник, стал местечковец

Одновременно с переводом дач в жилые дома будет приниматься еще одно решение.

А именно решение об изменении целевого назначения участка, на котором расположен садовый домик, на участок, предоставленный для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома.

Если более половины участков товарищества изменят свое целевое назначение, правление может обратиться в исполком с заявлением о том, чтобы территорию товарищества или включили в границу населенного пункта, или образовали из нее отдельный такой пункт.

Это заявление должно одобрить общее собрание членов товарищества.

Как итог, местный исполком может принять положительное или отрицательное решение.

В первом случае проект указа позволяет чиновникам ввести переходный период сроком до десяти лет.

Этот период нужен для того, чтобы создать всю необходимую инфраструктуру для тех, кто раньше был просто дачником, членом садоводческого товарищества.

Правление получит сведения о новых владельцах дач

Проект указа также предлагает ввести новую обязанность для местных исполкомов, на территории которых расположены садоводческие товарищества.

Чиновники на местах должны будут сообщать о том, что права на земельные участки в товариществах перешли к другим лицам.

Эта информация поступит правлению товарищества, если оно отправит запрос в исполкомы. Запрос можно подавать не чаще, чем один раз в календарный год.

Сведения о переходе прав на участки нужны товариществу, чтобы вести учет своих членов, вообще нормально работать.

Случается, правление даже не подозревает о том, что у какой-либо дачи (участка) в их товариществе сменился владелец. Виной всему безответственность новых хозяев, которые не спешат уведомлять правление о том, что права на участок перешли теперь к ним. Хотя они должны делать это своевременно, причем в письменной форме.

Порадует товарищества и то, что новый указ освобождает их от обязанности вести бухучет, если только правление не занимается предпринимательством.

В тоже время товариществам придется вести учет доходов, расходов и имущества так, как этого требуют МНС и Минфин.

«Мы здесь все боремся за место под солнцем!»

В обосновании к проекту указа много внимания уделено конфликтам, которые возникают в садовых товариществах, и способам их разрешения.

Так, отмечается, что дачники спорят между собой по поводу размера взносов и затем «доносят» эти жалобы до государства.

Многие дачники и даже председатели правлений не согласны с тем, что эти взносы должны формироваться и уплачиваться в «равном размере». По их мнению, тот, у кого больше земли и участков в товариществе, должен платить больше взносов.

«Граждане не согласны с тем, что имея маленькие по размерам земельные участки вынуждены “содержать” и обеспечивать землепользование для владельцев больших участков, а также лиц, имеющих в товариществе по два и более земельных участка (имеются данные о наличии до десяти участков в собственности), так как приобретение одним членом в одном и том же товариществе второго и последующих участков сокращает количество членов и, как следствие, общее количество плательщиков членского взноса, увеличивая тем самым финансовую нагрузку по взносам для оставшихся членов», — отмечается в обосновании.

Разработчики нового документа предлагают разрешить общему собранию товарищества устанавливать иной порядок определения размеров членских взносов. Но только в том случае, если это решение одобрит не менее чем 2/3 от общего количества членов товарищества.

Кроме того, конфликты возникают из-за раздела или слияния участков в товариществах.

Зачастую такой раздел проводится в интересах одного дачника. Важно и то, что процедура по изменению правоудостоверяющих документов личного участка невозможна без корректировки всего проекта организации и застройки территории товарищества.

Эту корректировку делают проектные организации за весьма большие деньги.

Так, по информации Госкомимущества, стоимость корректировки проекта организации и застройки территории товарищества площадью 22 гектара может превысить 2200 рублей.

Как правило, корректировка проекта оплачивается за счет взносов всех членов товарищества. Разумеется, люди недовольны тем, что должны оплачивать из своего кармана изменение границ чужого участка.

Чтобы решить эту проблему, разработчики указа предлагают в упрощенном порядке оформлять правоудостоверяющие документы на дачные участки.

Еще один конфликт связан с тем, что люди, исключенные из состава членов товарищества, продолжают пользоваться своими участками и объектами общего пользования.

Тогда как по закону они должны провести отчуждение своего имущества в товариществе в течение одного года со дня прекращения членства. Но беда в том, что механизма реализации данной правовой нормы нет.

Разработчики проекта указа предлагают позволить лицам, которые вышли из состава членов товарищества (по собственному усмотрению или в результате исключения), а также наследникам и иным лицам, отказавшимся от вступления в члены товарищества, продолжать вести садоводство без участия в товариществе и без изменения целевого назначения участка.

Но только если они заключат с правлением договор о порядке пользования объектами общего пользования товарищества.

Новый указ «О садоводческих товариществах» еще не принят, а его проект вынесен на общественное обсуждение.

Свои замечания и предложения по нему каждый белорус может высказать до 28 мая в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.