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Биткоин продолжает лететь вниз

19.05.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Биткоин в очередной раз доказал свою предрасположенность к резким изменениям курса. И если резкий рост вызывает обычно позитивные переживания у его держателей, то падение, вероятно, заставляет напрячься. Самая популярная криптовалюта продолжает терять в стоимости, на момент публикации курс составил $34,1 тыс.

Эксперты указывают на рекордное за длительный период снижение курса — последний раз такой провал (в процентном соотношении) случился в ноябре 2018 года. На фоне апрельского курса в $65 тыс. нынешний кажется чуть ли не трагическим. Многие связывают происходящее с твитами Илона Маска, который посчитал биткоин вредным для окружающей среды.

Биткоин продолжает лететь вниз

Если не обращать внимание на то, что твиты одного человека могут обрушить курс криптовалюты, перспективы не становятся более радужными. Хотя в сравнении с эфиром и другими популярными криптовалютами падение курса биткоина не выглядит столь драматичным.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин в очередной раз доказал свою предрасположенность к резким изменениям курса. И если резкий рост вызывает обычно позитивные переживания у его держателей, то...
 
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