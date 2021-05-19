Биткоин продолжает лететь вниз

Источник материала: Onliner

Биткоин в очередной раз доказал свою предрасположенность к резким изменениям курса. И если резкий рост вызывает обычно позитивные переживания у его держателей, то падение, вероятно, заставляет напрячься. Самая популярная криптовалюта продолжает терять в стоимости, на момент публикации курс составил $34,1 тыс.

Эксперты указывают на рекордное за длительный период снижение курса — последний раз такой провал (в процентном соотношении) случился в ноябре 2018 года. На фоне апрельского курса в $65 тыс. нынешний кажется чуть ли не трагическим. Многие связывают происходящее с твитами Илона Маска, который посчитал биткоин вредным для окружающей среды.





Если не обращать внимание на то, что твиты одного человека могут обрушить курс криптовалюты, перспективы не становятся более радужными. Хотя в сравнении с эфиром и другими популярными криптовалютами падение курса биткоина не выглядит столь драматичным.



