Маршмеллоу от Haribo на костре уже не пожарить. Какие товары и бренды пополнили список опасной продукции?

Источник материала: Onliner

Сегодня Госстандарт пополнил реестр опасной продукции. Среди именитых товаров — сыр «Косичка», украинские кальмары, суфле-маршмеллоу Haribo, крекеры Tuc, Croco, «Янтарный» и многое другое. Рассказываем, что из популярных продуктов попало под санкции.

Периодически Госстандарт берет на исследование товары в магазинах и проверяет, есть ли в составе что-либо лишнее, чего нет на этикетке. Иногда в орешках выявляют краситель, которым заправляют водометы, в молоке не находят молока, в специях обнаруживают кишечную палочку, а в детских игрушках из Китая — опасную краску. Но есть и технические нарушения: не тот шрифт на обертке или не указан возраст ребенка, который может пользоваться игрушкой. Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для потребителей и поставщиков создают список товаров , которые с даты предписания продавать нельзя.

Сыр «Косичка»: сделан на 97,4% из молочного жира

Россияне давно чудят с продуктами, сделанными из молока, добавляют что-то дешевое и невкусное. В этот раз в сыре-косичке «Сочинский», именуемой молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, этого самого молокосодержащего продукта обнаружили всего 2,6%, остальные 97,4% заменили молочным жиром — при норме «не более 50%». Вердикт: продукт вовсе не молокосодержащий, а производитель вводит покупателей в заблуждение, при этом умышленно сделав внешний вид семейства «косички».





«Икряные»: чипсы с двумя сроками годности

Продукция не соответствует требованиям по безопасности и маркировке: производитель использовал недопустимые добавки, не указал их функциональное назначение на этикетке. Также на упаковке нет предупреждения «Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие». В маркировке указаны два срока годности и нет названия красителя.





Haribo: использовали добавки и не указали сведения о пониженной калорийности

В отличие от икорных чипсов, суфле-маршмеллоу этого бренда знакомо многим. Причина попадания трех позиций сладостей в список опасной продукции в том, что в производстве использовались пищевые добавки: подсластители сорбитовый сироп, сорбитол совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности продукции.





Крекер Croco: содержит антиокислитель, который используют для наполнения таблеток и дезинфекции оборудования

В этих румынских крекерах Госстандарт обнаружил недопустимую пищевую добавку: антиокислитель пиросульфат натрия Е223. Добавка используется в производстве различных напитков, соков, вина и пива, добавляется при обработке изюма, крахмала, томатного и фруктового пюре для предотвращения потемнения, а также обладает дезинфицирующими свойствами и применяется в качестве консерванта, препятствующего размножению бактерий. Помимо еды добавка используется в фармацевтике как наполнитель в некоторых таблетках, для облегчения процедуры удаления пней, в системах фильтрации питьевой воды и для дезинфекции оборудования.





Еще несколько вкусов крекеров Tuc

Ранее в список опасной продукции попали крекеры со вкусом сыра и копченых колбасок, сегодня специалисты включили еще три вкуса: со вкусами краба, паприки и сметаны и лука. Причина та же: при производстве продукции использовалась недопустимая пищевая добавка — консервант пиросульфит натрия Е223, хотя она и была указана на упаковке.



