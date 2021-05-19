Фотофакт. На дороге Борисов — Березино обвалился мост

Источник материала: Салiдарнасць

ЧП произошло, когда по мосту проезжал тяжеловоз МАЗ.





В среду, 19 мая, на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова. Со слов очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжающего по нему многотонного грузовика МАЗ, сообщает ex-press.by .





В результате ЧП автомобиль лишился одного из двух задних мостов. По предварительной информации, водитель не пострадал.