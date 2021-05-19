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Фотофакт. На дороге Борисов — Березино обвалился мост
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
ЧП произошло, когда по мосту проезжал тяжеловоз МАЗ.
В среду, 19 мая, на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова. Со слов очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжающего по нему многотонного грузовика МАЗ, сообщает
В результате ЧП автомобиль лишился одного из двух задних мостов. По предварительной информации, водитель не пострадал.
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ЧП произошло, когда по мосту проезжал тяжеловоз МАЗ.
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