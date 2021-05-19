Дочь Юлии Чернявской: «Сегодня маму удерживают как заложника»

Источник материала: Салiдарнасць

Родные предполагают, что Юлия Чернявская может быть в СИЗО КГБ.

Больше суток неизвестно местонахождение культуролога Юлии Чернявской, вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера. Предположительно, 18 мая одновременно с обысками в центральном и региональных офисах портала, а также у некоторых редакторов, силовики пришли и к ней в квартиру.





Фото Наша Ніна

Позже, по информации правозащитников, Юлия Чернявская попала с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение 1 ГКБ Минска, медики оказали ей помощь, но от госпитализации она отказалась. При этом рядом находился оперативник.

После этого связь с Юлией Чернявской окончательно исчезла, и где она находится, до сих пор не знают ни родные, ни адвокат.

– У меня по-прежнему никакой информации. Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказались сообщить, там ли ее подзащитная. Сказали, что они сами могут «передать информацию», – написала в соцсетях дочь Юлии, Евгения Чернявская, которая сейчас находится в Израиле и не может попасть в Минск.

– Все, кто видел маму в последние сутки, на связь не выходят. Очевидно, что-то подписали и не имеют права давать никаких деталей и очень запуганы, потому что кроме «мама в порядке», никакой информации мне или бабушке не поступало.

Где она провела ночь, в каком состоянии здоровья она – неизвестно. Мама инвалид, и последние 10 лет мучается адски сильными болями в позвоночнике и ногах. Большую часть дня она проводит лёжа в кровати, работает также лежа за ноутбуком, ибо сидеть и ходить ей очень больно. Также у неё серьёзные проблемы с сердцем, и по свидетельствам очевидцев, вчера она перенесла гипертонический криз, после чего была доставлена в больницу под конвоем. И под конвоем же была выписана.

И главное: у мамы нет никакой информации о деятельности TUT.BY. Она узнавала всегда новости после публикации, так же, как и мой папа. Она не является акционером TUT.BY, не знает никаких внутренних процессов, и уж точно ничего не знает о формальной претензии, которую использовала прокуратура, чтобы устроить маски-шоу в ТУТ БАЙ МЕДИА – «использование ПВТ для уклонения от налогов».

По словам дочери, Юлию Чернявскую силовые органы используют, чтобы давить на TUT.BY :

– Более того, последние месяцы было давление на акционеров портала и нашу семью с целью получения контроля над деятельностью TUT.BY – странные сообщения из разных каналов связи мне и моим коллегам. Сегодня маму удерживают как заложника, запугивают её и оказывают давление. Устраивают информационную блокаду, чтобы дезориентировать, заставить чувствовать себя растерянной, и не пускают к ней адвоката.