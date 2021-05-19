Парни любили небо, небо убило их





По стопам отца





Фото: Минобороны

Sputnik. Андрей Ничипорчик всегда хотел стать летчиком, рассказала классный руководитель СШ №9 в Лиде Антонина Котова, передает корреспондент





"Меня огорошила эта новость (крушение Як-130 под Барановичами – Прим.) и все перемешалось в голове. Я была у него классной с 5 по 11 класс", - вспоминает учительница.





По ее словам, "это был золотой ребенок и произошедшее не укладывается в голове. В 2005 году он закончил школу и поступил в Военную академию. Он был спортсменом и хотел все время стать летчиком".





Антонина Котова рассказала, что, когда Андрей Ничипорчик уже был курсантом, мог в свободную минуту поздно вечером позвонить и расспросить, как дела в школе.





Погибший пилот жил в районе Новый Южный в Лиде, а его классный руководитель в соседнем районе Старый Южный, поэтому они часто виделись.





"Андрей – многодетный отец, у него осталось трое детей. Его отец Владимир всю жизнь пролетал, и Андрей пошел по его стопам", - добавила классный руководитель.

Биография Андрея Ничипорчика





Майор Андрей Ничипорчик родился 17 октября 1987 года. Он пошел по стопам отца – военного летчика Владимира Ничипорчика - и отправился учиться в Военную академию Беларуси на авиационный факультет, который закончил в 2010 году.





Андрей Ничипорчик был летчиком первого класса, он мог выполнять боевые задачи днем и ночью в любых метеорологических условиях.





С 2016 года Ничипорчик работал инструкторам, он готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов, в том числе участвовал в выполнении сложного элемента летной подготовки - посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130.





Ничипорчик владел управлением таких самолетов, как Як-52, Л-39, Су-25, Як-130, был награжден медалью "За безупречную службу". Летчик не раз участвовал в воздушных парадах и демонстрационных полетах, а также в военных учениях в Беларуси и за рубежом.





Как отметили в пресс-службе Минобороны Беларуси, в авиабазе Ничипорчика знали как "терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов".





Военный летчик ушел из жизни в 33 года - разбился в результате крушения самолета, на котором находился вместе со своим подчиненным Никитой Куконенко.