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Деньги важнее репутации? Siemens все-таки поставил оборудование для Новополоцкой ТЭЦ

19.05.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях Siemens поставил первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ.

Оппозиция призывала не делать этого, но Минэнерго Беларуси угрожало Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов, пишет TUT.BY

Год назад шведская «дочка» немецкой корпорации Siemens Industrial Turbomachinery выиграла тендеры на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и минской ТЭЦ-5 суммарной мощностью 800 МВт на случай нештатной ситуации на БелАЭС. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. 

Цена проекта — около 500 млн долларов.

На днях Siemens поставил первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ.



Этому предшествовал заочный спор между Народным антикризисным управлением Павла Латушко и Минэнерго Беларуси. Оппозиция пыталась уговорить немецкого гиганта отказаться от поставок оборудования в Беларусь. Более того, Шведское экспортно-кредитное агентство замораживало сделку с Беларусью на время дальнейшего разбирательства. 

В ответ Минэнерго Беларуси угрожало Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов.
 
 
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На днях Siemens поставил первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ.
 
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