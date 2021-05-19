Источник материала: Sputnik Беларусь

Ветеран Великой Отечественной войны из Белгорода Мария Колтакова стала пилотом планера Let L-13 Blanik на аэродроме Усмань.

Летчиком-инструктором для Марии выступила командир планерного звена аэроклуба АТСК "Сапсан" Лариса Хамитова. Ветеран осталась довольна полетом, хоть и хотела набрать большую высоту.

"От Воронежа и до Праги - это не одна тысяча километров, а здесь 600 метров всего", – сказала Мария Колтакова.

Для 99-летней Марии полет не стал чем-то из ряда вон выходящим. Она является 13-кратным рекордсменом Книги рекордов России. Мария прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом, была штурманом на Кубке мэра по джип-триалу, а в начале мая она посвятила Дню Победы поездку на багги по бездорожью в Сочи, после чего прокатилась на мотоцикле и яхте, о чем рассказала в своем Instagram.

Мария Колтакова – участница проекта РССИ (Российского спортивного союза инвалидов). Также ветеран награждена медалью имени Валентины Гризадубовой за личный вклад в укрепление мира и согласия между народами, в семье и обществе.

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