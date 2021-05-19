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Козырев о конкурсе "Евровидение": дальше будет еще интереснее

19.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Козырев о конкурсе "Евровидение" - дальше будет ещё интереснее!

Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021", который состоялся минувшим вечером в Роттердаме, оказался неожиданно ярким и богатым на настоящие песенные шедевры, что наверняка поменяет устоявшийся тренд последних лет - ругать конкурс за нашествие фриков, обвинять в безвкусице и называть событием для домохозяек. 

© Photo : Из личного архива Полины Базылевой
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Такую точку зрения разделяют и артисты Белорусского государственного ансамбля "Песняры", которые отработав в этот день концерт в Москве, внимательно смотрели все выступления полуфиналистов, болели за представительницу России Манижу, а затем всю ночь обменивались впечатлениями от увиденного. Вот что по этому поводу сказал директор-художественный руководитель прославленного коллектива Роман Козырев.

"Очень запомнились выступления России, Украины и Азербайджана. Ещё раз поймал себя на том, что национальная канва, удачно сплетенная с базой современной популярной музыки, приносит очень ценные творческие плоды. Чувствовалось, что отсутствие массовой аудитории вносит свои коррективы и в телережиссуру, и в общую обстановку, былого единения сцены и зрителей не наблюдалось, однако верю, что последующие шоу будут еще интереснее", - отметил руководитель "Песняров".

Комментарий директора-художественного руководителя БГА "Песняры" Романа Козырева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Каким был первый полуфинал "Евровидения" с точки зрения настоящих профессионалов - на связи со Sputnik руководитель БГА "Песняры" Роман Козырев.
 
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