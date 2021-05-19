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До конца дня пройдут ливни и прогремят грозы — объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются до конца дня.
В Белгидромете отметили, что по юго-востоку ожидаются ливни, а до 19 часов — грозы.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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Белорусские синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются до конца дня.
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