«Роскосмос» продает корпус спускаемого аппарата «Союз МС-08»

Источник материала: Onliner

Предприятие «Роскосмоса» впервые выставило на продажу корпус спускаемого аппарата миссии «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС. Цена на него не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров, сообщает «РИА Новости». При необходимости капсулу могут отправить за границу, изготовить для покупателя стенд и систему подсветки.

Если лот вызовет интерес, «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») может наладить продажу спускаемых аппаратов. «Например, по завершении туристических миссий», — заявил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится в описании к лоту.