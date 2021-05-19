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«Роскосмос» продает корпус спускаемого аппарата «Союз МС-08»
Источник материала: Onliner
Предприятие «Роскосмоса» впервые выставило на продажу корпус спускаемого аппарата миссии «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС. Цена на него не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров,
Если лот вызовет интерес, «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») может наладить продажу спускаемых аппаратов. «Например, по завершении туристических миссий», — заявил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.
«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», —
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