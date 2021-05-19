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Кто эти двое пилотов, которые уводили падающий Як-130 от жилых домов и погибли
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня под Барановичами произошла авиакатастрофа, в которой погибли двое пилотов — Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.
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Андрей Ничипорчик был командиром звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. По информации издания, у него остались жена и трое детей.
Скриншот сюжета лидского телевидения
В эфире Лидского телевидения об Андрее рассказывали, что он продолжил авиационное дело отца, посвятившего небу 33 года.
Коллеги говорили об Андрее как о грамотном специалисте, общительном человеке, с которым очень легко работать.
Никита Куконенко был летчиком звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. Судя по информации из соцсетей, он из Полоцка, Военную академию окончил в 2020 году.
Фото Никиты из соцсетей
В планах Никиты на 2021 год было получить первое доказательство своего мастерства — стать летчиком третьего класса.
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Сегодня под Барановичами произошла авиакатастрофа, в которой погибли двое пилотов — Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.
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