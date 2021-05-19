Кто эти двое пилотов, которые уводили падающий Як-130 от жилых домов и погибли

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня под Барановичами произошла авиакатастрофа, в которой погибли двое пилотов — Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Они пытались увести военный самолет Як-130 от населенного пункта. Когда убедились, что самолет не упадет на жилые дома, летчики катапультировались, но спастись им не удалось. Onliner.by рассказал о героях.

Андрей Ничипорчик был командиром звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. По информации издания, у него остались жена и трое детей.





Скриншот сюжета лидского телевидения

В эфире Лидского телевидения об Андрее рассказывали, что он продолжил авиационное дело отца, посвятившего небу 33 года.

Коллеги говорили об Андрее как о грамотном специалисте, общительном человеке, с которым очень легко работать.

Никита Куконенко был летчиком звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. Судя по информации из соцсетей, он из Полоцка, Военную академию окончил в 2020 году.





Фото Никиты из соцсетей

В планах Никиты на 2021 год было получить первое доказательство своего мастерства — стать летчиком третьего класса.