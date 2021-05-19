Новый диапазон LTE-800 заработает в 140 пунктах Минской области

МТС увеличивает 4G-сеть в Минской области. Более чем в 140 населенных пунктах региона заработает новый диапазон LTE-800.

Высокоскоростной интернет 4G станет доступен в пригородах районных центров, вдоль автодорог и в сельской местности, в том числе удаленных деревнях.

По мере обеспечения технологической готовности инфраструктурного оператора beCloud, сеть 4G будет запущена 20 мая в населенных пунктах Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Дзержинского, Молодечненского, Вилейского, Мядельского, Пуховичского, Борисовского, Несвижского, Клецкого, Стародорожского, Логойского и других районов Минской области.

Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать большую территорию с меньшим числом базовых станций.

Диапазон LTE-800 уже работает в Гомельской и Могилевской областях. Также в планах на этот год – увеличить сеть 4G в северном регионе страны – Витебской области. Расширить 4G-сеть от МТС во всех регионах страны планируется к 2023 году.