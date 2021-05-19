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Из-за гибели летчиков в Барановичах отменили празднования Дня города
Источник материала: Партизан
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Уважаемые горожане!
Сегодня трагическая новость пришла в наш город. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы, к сожалению, погибли два пилота. Других жертв нет. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси В. Карвата, совершенный в мае
25 лет назад.
В связи с этим, все мероприятия, запланированные в рамках праздника «Барановичская весна» 21-22 мая, отменены.
Выражаем соболезнование родным и близким погибших летчиков.
Почтить память погибших можно с сегодняшнего дня в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5), написал Юрий Громаковский.
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Соответствующее обращение председателя горисполкома размещено на сайте газеты "Наш край".
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