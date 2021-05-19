С детства мечтал о небе: что известно о погибших летчиках

19 мая в Барановичах при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Як-130. Экипаж обнаружил техническую неисправность. Летчики уводили самолет от населенного пункта и в итоге катапультировались слишком поздно. Оба пилота погибли. Это майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.





Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера, сообщает БелТА. Окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси в 2010 году. Майорродился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера,БелТА. Окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси в 2010 году.





Летчик первого класса. Был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях.





С 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.





В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.





Награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени.







https://nn.by/?c=ar&i=273157&lang=ru Андрей Ничипорчик родился в Лиде. Был женат, без отца остались двое детей.









Андрей Ничипорчик





Лейтенант Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. Выпускник Полоцкого кадетского училища.





С детства мечтал о небе. В 2020 году окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Был женат, но детей еще не было.





Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.



