Архивные кадры: погибшие летчики-герои о Як-130 – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Летчики обнаружили техническую неисправность. Посадить самолет не получалось – и пилоты приняли решение уводить его от населенного пункта. Убедившись, что самолет не упадет не жилые дома, они катапультировались.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко. Оба пилота погибли на месте .

Куканенко окончил Полоцкое кадетское училище, затем поступил в Военную академию, на один из самых престижных факультетов – авиационный. Он был влюблен в небо и быстро освоил самолет Як-130. В 2021 году он планировал стать летчиком третьего класса.

Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У погибшего майора осталось трое детей .

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