|
Архивные кадры: погибшие летчики-герои о Як-130 – видео
19.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Летчики обнаружили техническую неисправность. Посадить самолет не получалось – и пилоты приняли решение уводить его от населенного пункта. Убедившись, что самолет не упадет не жилые дома, они катапультировались.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко. Оба пилота
Куканенко окончил Полоцкое кадетское училище, затем поступил в Военную академию, на один из самых престижных факультетов – авиационный. Он был
Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У погибшего майора
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учебно-тренировочный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение в Барановичах. Погибли два пилота: лейтенант Никита Куконенко и майор Андрей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)