Галоўны рэдактар «Нашай Нівы» паведаміў, што да яго дому прыехалі сілавікі

Источник материала: Свабода

Дома нікога няма. Жонка Ягора Марціновіча — журналістка Tut.by Адар’я Гуштын.

«Суседзі пішуць, што вакол нашай з Adaria Gushtyn кватэры сабраліся сілавікі і, магчыма, рыхтуюцца да штурму. Барабанілі ў дзьверы, суседцы заляпілі вочка ў дзьвярах», — напісаў Ягор Марціновіч у Фэйсбуку.

Кватэра галоўнага рэдактара «Наша Нiва» Ягора Марціновіча апячатаная, каля яе стаяць мужчыны характэрнай зьнешнасьці. Каля дома дзяжураць мікрааўтобусы, паведамляе Tut.by.

