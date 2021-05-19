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Марка Geely не попала в топ-10 самых продаваемых в России

19.05.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным аналитиков, в апреле на территории РФ было продано 167,5 тысячи новых легковушек.

Марка Geely не попала в топ-10 самых продаваемых в России

Как отмечает «АВТОСТАТ», десятка самых продаваемых марок выглядит так:

  1. LADA — 40,8 тыс.;
  2. KIA — 21,1 тыс.;
  3. Hyundai — 17 тыс.;
  4. Renault — 15,9 тыс.;
  5. Skoda — 11,8 тыс.;
  6. Volkswagen — 10,3 тыс.;
  7. Toyota — 9,1 тыс.;
  8. Nissan — 4,9 тыс.;
  9. Mercedes4,7 тыс.;
  10. BMW — 4,3 тыс.

Российские дилеры Geely в апреле реализовали 1811 автомобилей. Всего за четыре месяца была продана 5301 машина.

 

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По данным аналитиков, в апреле на территории РФ было продано 167,5 тысячи новых легковушек.
 
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