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Марка Geely не попала в топ-10 самых продаваемых в России
Источник материала: Навiны
По данным аналитиков, в апреле на территории РФ было продано 167,5 тысячи новых легковушек.
Как отмечает
Российские дилеры Geely в апреле реализовали 1811 автомобилей. Всего за четыре месяца была продана 5301 машина.
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По данным аналитиков, в апреле на территории РФ было продано 167,5 тысячи новых легковушек.
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