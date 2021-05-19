Марка Geely не попала в топ-10 самых продаваемых в России

По данным аналитиков, в апреле на территории РФ было продано 167,5 тысячи новых легковушек.





Как отмечает «АВТОСТАТ» , десятка самых продаваемых марок выглядит так:

LADA — 40,8 тыс.; KIA — 21,1 тыс.; Hyundai — 17 тыс.; Renault — 15,9 тыс.; Skoda — 11,8 тыс.; Volkswagen — 10,3 тыс.; Toyota — 9,1 тыс.; Nissan — 4,9 тыс.; Mercedes — 4,7 тыс . ; BMW — 4,3 тыс.

Российские дилеры Geely в апреле реализовали 1811 автомобилей. Всего за четыре месяца была продана 5301 машина.