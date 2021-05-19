Чемодан, вокзал, Европа. Тихановская и 100+ белорусов заявили на родину в Гаагу

19 мая в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге были направлены документы о принудительной депортации и принуждении к эмиграции граждан Беларуси. Среди заявителей — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, экс-министр культуры Павел Латушко, семья руководителя Свободного театра Николая Халезина…



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Эмиграция по политическим мотивам из Беларуси стала массовым явлением в связи с уголовным и административным преследованием властями участников протестных акций после президентских выборов в августе 2020 года.

Внутри большого белорусского кейса для расследования в Гааге собраны более сотни персональных дел. В них белорусы свидетельствуют о принуждениях к эмиграции, о насильственной депортации из страны. Есть аудио-, видеодоказательства, задокументированные улики, расследования «в поле» и информация из открытых источников.

Международный уголовный суд (МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу 1 июля 2002 года, официальное местоположение — Гаага.

В белорусском судебном кейсе более ста случаев. Среди пострадавших — шесть лидеров протеста. В их числе Иван Кравцов и Антон Родненков, которые были тайно вывезены в Украину; вместе с ними пытались вывезти Марию Колесникову, но она на границе порвала свой паспорт, сейчас находится в заключении. В кейсе личные истории миграции Павла Латушко, Светланы Тихановской и других.

10 августа 2020 года стало известно, что Светлана Тихановская покинула страну в неизвестном направлении. С ней не было связи. Утром 11 августа власти Литвы объявили, что экс-кандидат в президенты находится на их территории. Известно, что за границу ее вывезли белорусские спецслужбы. Депортация Тихановской из Беларуси была условием освобождения руководителя ее штаба Марии Мороз.

Драматург, руководитель Свободного театра Николай Халезин рассказал Naviny.by о своем заявлении в Международный уголовный суд в Гааге. Его семья выступает открытыми свидетелями, подчеркивая, что случай с Тихановской — это уже ягодки: репрессивность белорусских властей в последние десятилетия только нарастала.

Семья Халезиных, которая теперь живет в Лондоне, была вынуждена бежать из страны от политического преследования после президентских выборов 2010 года.

«В декабре 2010 года у нас были арестованы все наши друзья, обыски и допросы проходили у наших родителей, нас искали по всем знакомым и по тем местам, где мы обычно бывали. Нам удалось тайно выехать из страны в новогоднюю ночь на 2011-й. После этого они, не зная, что наша дочь уехала с нами, искали ее, проводили допросы наших родственников. Они хотели лишить нас родительских прав и забрать ребенка в детский дом. Мы обнародовали, что дочь с нами, и этот процесс прекратился. На тот момент у нас на двоих с женой было порядка пяти уголовных дел», — говорит Николай Халезин.

«Они — это спецслужбы, это сотрудники КГБ, МВД… Мы до этого были и арестованы, и в тюрьмах посидели. Поэтому для нас это не в новинку, это политическое преследование. В нашем большом белорусском кейсе, поданном в Гаагу, речь идет о системных нарушениях со стороны белорусских властей, которые совершались на протяжении нескольких лет», — сказал Николай Халезин в комментарии для Naviny.by.

Последнее пристанище. Поможет ли белорусам МУС?

На основании статьи 15 Римского статута, каждый человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду.

Государства становятся участниками МУС, а преступления, совершенные их гражданами либо на их территории, — подсудными ему, по факту ратификации Римского статута. Но Беларусь не подписала и не ратифицировала Римский статут.

Однако белорусский кейс по насильственному выдворению из страны и принуждению к эмиграции может быть рассмотрен в Международном уголовном суде по двум причинам.

Во-первых, в нашем деле задействованы страны, которые, в отличие от Беларуси, ратифицировали Римский статут — это Литва, Латвия, Польша, Украина: преступления частично совершались и на территории этих стран.

Во-вторых, МУС может принять белорусский кейс на основании принципа прецедентности.

В 2019 году суд приступил к рассмотрению дела по народности рохинджа, которые из-за религиозного и социального конфликта, вылившегося в насилие, вынуждены были бежать из Мьянмы в Бангладеш. Массовое преследование мусульман со стороны буддистов началось после изнасилования и убийства буддистской девушки, в котором обвинили рохинджа. В итоге конфликта сотни людей погибли, тысячи лишились домов, многие попали в лагеря.

МУС принял дело по рохинджа в производство, хотя Мьянма не ратифицировала Римский статут, в то время как Бангладеш, куда вынуждены были бежать рохинджа, да. Дело по рохинджа в МУС еще рассматриватся.

Над белорусским иском вместе с нашей диаспорой работают Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds.