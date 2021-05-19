СМИ: Apple готовит 40-ядерные чипы для Mac Pro

Источник материала: Onliner

По данным Bloomberg, компания Apple работает над продвинутыми версиями компьютеров Mac Pro, Mac mini и других продуктов. Источники издания утверждают , что Apple готовит 40-ядерный чип Mac Pro, а также менее производительный 20-ядерный. Графические подсистемы будут иметь от 62 до 128 ядер. С их выходом Apple откажется от решений AMD в своих компьютерах.

Новое железо позволит значительно уменьшить размеры компьютеров (в частности, Mac Pro) по данным Bloomberg, дизайн может остаться прежним. Предполагается, что в продаже они появятся в 2022 году.

Кроме того, Apple работает над новыми версиями Mac mini и MacBook Pro с 10-ядерными процессорами, а также увеличенным объемом оперативной памяти — до 64 ГБ против 16 ГБ у нынешних M1. У «прошек» появится больше портов, увеличится производительность Neural Engine. Одновременно уточняется, что вопрос с Mac mini окончательно не решен.



