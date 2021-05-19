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Главред «Нашай Нівы»: «Соседи пишут, что возле нашей квартиры собрались силовики»
Источник материала: Onliner
«Суседзі пішуць, што вакол нашай кватэры сабраліся сілавікі і, магчыма, рыхтуюцца да штурму. Барабанілі ў дзверы, суседцы заляпілі вочка ў дзвярах», — написал сегодня в своем
В 17:25 возле подъезда, где живут Егор Мартинович и его супруга Адарья Гуштын (журналистка Tut.by), замечены трое неизвестных.
Чтобы уточнить эту информацию, мы позвонили в силовые ведомства.
В пресс-службе КГК ДФР Onliner рассказали, что пока у них нет сведений по этому факту.
— У меня нет информации по этому поводу, — рассказал нам пресс-секретарь ведомства Кирилл Данилов. Он пообещал узнать подробности.
В Следственном комитете нам также рассказали, что информации по этому поводу у них нет. В пресс-службе МВД и ГУВД Мингорисполкома нам пока не удалось получить комментарий.
Как сообщает телеграм-канал портала Tut.by, квартира журналистов опечатана, возле нее стоят мужчины характерной внешности.
(будет дополнено)
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«Суседзі пішуць, што вакол нашай кватэры сабраліся сілавікі і, магчыма, рыхтуюцца да штурму. Барабанілі ў дзверы, суседцы заляпілі вочка ў дзвярах», — написал...
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