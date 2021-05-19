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Домой к главному редактору «Нашай Нівы» пришли силовики: «Магчыма, рыхтуюцца да штурму»
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом Егор Мартинович сообщил в соцсети.
— Суседзі пішуць, што вакол нашай з Адар’яй Гуштын кватэры сабраліся сілавікі і, магчыма, рыхтуюцца да штурму, —
Жена Егора Мартиновича — журналист портала TUT.BY Адарья Гуштын.
Егора Мартиновича и его жены Адарьи на момент визита силовиков не было дома.
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Об этом Егор Мартинович написал в соцсети.
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