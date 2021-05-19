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Эдуард Занковец возглавит новокузнецкий "Металлург"

19.05.2021 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новокузнецкий "Металлург" возглавит 51-летний белорусский тренер Эдуард Занковец, в прошедших двух сезонах работавший главным тренером петербургского "Динамо".

Эдуард Занковец возглавит новокузнецкий "Металлург"
Контракт с прежним наставником Евгением Попихиным продлен не был, — сообщает Прессбол со ссылкой на ресурс vashgorod.ru.

Занковец, будучи игроком, выступал за минское "Динамо", "Авангард" и нижегородское "Торпедо", также засветившись в европейских чемпионатах.

Занковец работал главным тренером в клубах КХЛ "Барысе" и "Словане". Имеет опыт работы на международной арене в качестве рулевого сборных Беларуси и Казахстана.

Последним клубом Занковца было питерское "Динамо", с которым он взял серебро в усеченном сезоне 2020 года. А в прошедшем сезоне динамовцы под руководством Занковца дошли до полуфинала Кубка Петрова, где в семи матчах уступили будущему чемпиону "Югре".
 
 
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Новокузнецкий "Металлург" возглавит 51-летний белорусский тренер Эдуард Занковец, в прошедших двух сезонах работавший главным тренером петербургского "Динамо".
 
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