сообщает Прессбол со ссылкой на ресурс vashgorod.ru. Контракт с прежним наставником Евгением Попихиным продлен не был, —Прессбол сона ресурс vashgorod.ru.





Занковец, будучи игроком, выступал за минское "Динамо", "Авангард" и нижегородское "Торпедо", также засветившись в европейских чемпионатах.





Занковец работал главным тренером в клубах КХЛ "Барысе" и "Словане". Имеет опыт работы на международной арене в качестве рулевого сборных Беларуси и Казахстана.





Последним клубом Занковца было питерское "Динамо", с которым он взял серебро в усеченном сезоне 2020 года. А в прошедшем сезоне динамовцы под руководством Занковца дошли до полуфинала Кубка Петрова, где в семи матчах уступили будущему чемпиону "Югре".











