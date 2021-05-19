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Шок! На дороге Борисов-Березино рухнул мост через реку Рова

19.05.2021 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, 19 мая, на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова.
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Со слов очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжающего по нему многотонного грузовика МАЗ.

В результате ЧП автомобиль лишился одного из двух задних мостов. По предварительной информации, водитель не пострадал.
 
 
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В среду, 19 мая, на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова.
 
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