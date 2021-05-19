Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович написал в фейсбуке, что у его квартиры стоят силовики. «Возможно, готовятся к штурму», — пишет он.





Об этом Мартиновичу сообщили соседи. В самой квартире никого нет. Возможно, это связано с тем, что Егор Мартинович женат на журналистке TUT.by Адарье Гуштын.