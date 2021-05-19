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В квартиру главного редактора "Нашай Нівы" пришли силовики

19.05.2021 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В квартиру главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича пришли силовики.

В квартиру главного редактора "Нашай Нівы" пришли силовики
Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович написал в фейсбуке, что у его квартиры стоят силовики. «Возможно, готовятся к штурму», — пишет он.

Об этом Мартиновичу сообщили соседи. В самой квартире никого нет. Возможно, это связано с тем, что Егор Мартинович женат на журналистке TUT.by Адарье Гуштын. 
 
 
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В квартиру главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича пришли силовики.
 
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