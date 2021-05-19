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Гончарик: Все печально закончится

19.05.2021 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Насилием – физическим и идеологическим – невозможно добиться "единства народа". А попытка заставить народ мыслить однообразно – это утопия, заявил "Белорусскому партизану" кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик, комментируя накат на портал TUT.BY.

Гончарик: Все печально закончится
- Я думаю прослеживается тенденция, которая заключается в следующем. Во-первых, надо реализовывать концепцию единства народа: на первых порах были сделаны попытки силового принуждения к единению, а сейчас надо зачистить информационное пространство, чтобы все мыслили одинаково. 

И таким примитивным образом решили добиться «единства». В нынешних условиях это не решает проблему, поставленную властью, потому что есть масса альтернативных источников информации.

Проблема TUT.BY, на мой взгляд, просто надумана, потому что этот портал давал объективную информацию.

- Лукашенко решил бороться с «мыслепреступлениями» топором и молотком?

- Безусловно. Вопрос в другом: говорят, история всегда учит, но, похоже, не всех. Насадить одну мысль просто невозможно; нельзя заставить людей мыслить однообразно. 

А попытка поменять местами причину и следствие: замолчать фальсификацию выборов, физическое насилие, найти врагов, внешних и внутренних, и заставить всех мыслить одинаково – это утопия. Думаю, что в данном случае, кроме вреда, в том числе и самой власти, такие действия ничего не принесут. Разве что станут поводом для введения новых санкций. 

- Физическое насилие, судилища, ежедневные аресты, зачистка информационного пространства, на очереди – ликвидация неправильных политических партий. Какой руководитель в здравом уме станет выжигать землю, на которой собирается править и дальше?

- Цель одна – любой ценой удержать власть.

В связи с вашим вопросом мне вспомнилась недавняя беседа с одним бывшим высокопоставленным чиновником. Он сказал: а ты не думаешь, что ему не нужно общество, а достаточно территории? 

Может, следует исходить из этой точки зрения? Идет тотальная зачистка – и силовая, и правовая, и информационная. Не будет такого общества, в котором все вопросы можно решать только с помощью кнута и палки, насилия физического и идеологического. 

- Лукашенко вполне устроит роль правителя ябатек?

- Наверное. Он все время подчеркивает почему-то, что его поддерживает большинство. Откуда такие данные? Все озвученные цифры вызывают очень большой скептицизм. 

- Какую тогда роль в планах Лукашенко отыгрывает Путин и Россия? Только за этот год он уже третий раз навострил лыжи в Россию.

- На кого-то надо же опираться. Ведь еще древние учили: ищи друзей, враги сами найдутся. Он сумел переругаться почти со всеми, только Россия осталась; Китай далеко, к тому же Китай думает только о своих интересах, чем вызывает уважение. 

Полетит опять просит льготы, кредиты – зачем еще? Хотя, я думаю, нынешняя политика России по отношению к Беларуси идет во вред самой России.

- Но бесплатных плюшек не бывает, а тем более у Путина. Придется платить.

- Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Было достаточно условий, опираясь на Россию, не портя отношений с Западом, нормально развиваться. С Запада к нам могли идти технологии, здесь могли строиться западные заводы, а продукция могла продаваться в той же России. 

Почему в России, оказавшейся под санкциями, работают заводы и Форда, и Сименс, и китайские, и японские? Почему в Беларуси этого нет? Вот о чем думать надо. А проблема опять-таки упирается в политику, которую проводит один человек.

- Вообще Лукашенко имеет какие-то перспективы в качестве руководителя Беларуси?

- Ну какие перспективы? Все печально закончится. Можно ждать очередного «заговора», но на заговорах долго не протянешь. Экономика, уровень жизни людей – вот о чем думать надо, а не мудрить с посмертной передачей власти Совбезу.
 
 
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Насилием – физическим и идеологическим – невозможно добиться "единства народа". А попытка заставить народ мыслить однообразно – это утопия, заявил "Белорусскому...
 
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