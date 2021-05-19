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В Финляндии разработали экспресс-тест на коронавирус, показывающий результат за 10 минут
Источник материала: АФН
Ученые университета Хельсинки разработали антиген-тест, который позволяет узнать результат за 10 минут.
Надежность теста считается почти же такой, как и ПЦР-теста. Он основывается на технологии TR-FRET, ранее применявшейся в тестах на антитела, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
По словам разработчиков, его можно применять для быстрого тестирования во многих ситуациях - например, в аэропортах, портах и учебных заведениях.
С помощью одного тест-прибора за час можно обрабатывать до 500 образцов. Преимуществом теста называют и то, что он безопасен для работников лаборатории, так как вирус инактивируется после попадания в раствор.
Научная статья о новом тест вышла также в журнале mBio.
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Ученые университета Хельсинки разработали антиген-тест, который позволяет узнать результат за 10 минут.
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